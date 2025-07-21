نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد اعتمادها رسميًا من وزير التعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وذلك فور اعتمادها رسميًا من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث انتهت أعمال التصحيح والمراجعة داخل الكنترولات الرئيسية على مستوى الجمهورية.

وبمجرد اعتماد النتيجة، سيتم إتاحتها رسميًا أمام الطلاب عبر الرابط الإلكتروني المخصص للاستعلام، والذي يتيح الحصول على النتيجة باستخدام رقم الجلوس فقط، وذلك في إطار حرص الوزارة على التيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على الرابط التالي:

https://emis.gov.eg

وتشمل النتيجة تفاصيل الدرجات في كل مادة، والمجموع الكلي، بالإضافة إلى حالة الطالب من حيث النجاح أو الرسوب أو دخول الدور الثاني. ومن المنتظر أن يتم الإعلان أيضًا عن أسماء أوائل الجمهورية بالتزامن مع اعتماد النتيجة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن جميع أعمال التصحيح تمت بدقة وشفافية، وتم تطبيق قواعد الرأفة في الحدود المقررة، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل.

ويُشار إلى أن إعلان النتيجة سيمهد لانطلاق مرحلة تنسيق القبول بالجامعات، والتي ستبدأ مباشرة بعد ظهور النتائج رسميًا، وفق الجدول الزمني المعلن سابقًا.