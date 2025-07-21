نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السكة الحديد" توضح حقيقة فيديو مشادة مشرف قطار وراكب: الواقعة قديمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الفيديو المتداول مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر مشادة بين أحد مشرفي القطارات وأحد الركاب، لا يعكس واقعة حديثة كما تم تداوله، بل يعود إلى يوليو 2022، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في وقتها.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن الواقعة تعود إلى يوم 18 يوليو 2022، على متن القطار رقم 246 ركاب (الزقازيق – طنطا)، بمحطة زفتى، حيث تبين أن الراكب كان يستخدم اشتراكًا منتهي الصلاحية، وتبلغ قيمة الغرامة المستحقة عليه آنذاك 2،720 جنيهًا، ورفض دفعها، ما أدى إلى وقوع مشادة بينه وبين مشرف القطار ويدعى أسامة عبد العزيز كامل سليم.

وشددت الهيئة على أن التعليمات الصادرة لجميع العاملين داخل منظومة السكة الحديد واضحة وصارمة بشأن حسن معاملة الركاب والالتزام الكامل بالقانون في جميع الإجراءات، مع الحفاظ على حقوق الطرفين دون تجاوز.

ودعت الهيئة جمهور المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء مقاطع الفيديو والمعلومات المضللة التي يتم تداولها خارج سياقها الزمني، مؤكدة أن باب التواصل مفتوح دائمًا من خلال الصفحات الرسمية للهيئة ووزارة النقل، للحصول على المعلومات الصحيحة.