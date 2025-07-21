نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في إطار خطة تطوير خدماتها: نقيب المحامين يجتمع مع شركة متخصصة لمتابعة ملف التحول الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة جديدة ضمن خطة نقابة المحامين لتطوير بنيتها التكنولوجية وتسهيل الخدمات المقدمة لأعضائها، عقد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع مسؤولي إحدى الشركات المتخصصة في مجال التحول الرقمي.

استعراض شامل للخطة الرقمية:

خلال الاجتماع، استمع النقيب إلى عرض مفصل من مسؤولي الشركة حول التصور العام للتحول الرقمي داخل النقابة، وما ستقدمه الشركة من خدمات رقمية تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء وتيسير الإجراءات على المحامين، بما يواكب التطور التكنولوجي في المؤسسات المهنية.

خطة متكاملة لخدمة الجمعية العمومية:

وقد عرضت الشركة رؤية متكاملة لتحديث وتطوير النظام الإداري والخدمي داخل النقابة، من خلال رقمنة المعاملات، وتبسيط الخدمات، وتوفير بيئة إلكترونية تسهّل على المحامين الوصول إلى احتياجاتهم بكفاءة وسرعة، مما يساهم في توفير الوقت والجهد لأعضاء الجمعية العمومية.

مشاركة قيادات النقابة:

شهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، على رأسهم الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام، والدكتور أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، والأستاذ عبد المجيد هارون، أمين الصندوق، والأستاذ محمد الكسار، وكيل النقابة، إلى جانب الأستاذ عيسى أبو عيسى، الأمين العام المساعد، والأساتذة حسام سعيد، ومحمود تفاحة، وعمرو الخشاب.

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