صلاح وميسي ورونالدو فى قائمة تاريخية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 يوليو 2025 06:32 مساءً - اختارت شبكة "lentedesportiva" العالمية محمد صلاح ، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ضمن أفضل 10 لاعبين ثباتًا فى المستوى بتاريخ كرة القدم.

وقالت الشبكة العالمية، "الثبات فى الأداء من أندر الصفات فى كرة القدم، فبينما قد يكون التألق عابرًا، فإن الأساطير الحقيقية هم من يُبدعون عامًا بعد عام".

وأضافت الشبكة العالمية، "محمد صلاح لا يمتاز بموهبته فقط، بل يمتاز أيضًا بالحفاظ على مستواه لفترة طويلة، لم يصل محمد صلاح إلى قمة مستواه إلا في أواخر مسيرته، ولكن ما إن وصل إلى ذلك حتى تألق، فبعد فترة مخيبة للآمال مع تشيلسي، ظهر بمستوى مميز للغاية مع روما الإيطالي قبل أن ينتقل إلى ليفربول، ليصبح أحد أفضل لاعبي ليفربول على مر العصور، محرزًا جائزة الحذاء الذهبي في عدة مناسبات وهدافًا ثابتًا للفريق في جميع المسابقات".

ووفقًا للتقرير، تصدر ليونيل ميسي القائمة متفوقًا على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، فيما جاء النجم المصري محمد صلاح في المركز العاشر، ليثبت مكانته بين عظماء اللعبة الذين حافظوا على مستوياتهم الرفيعة على مدار سنوات.

جاء ترتيب أفضل 10 لاعبين ثباتاً فى تاريخ كرة القدم كالتالي:

1. ليونيل ميسي

2. كريستيانو رونالدو

3. هاري كين

4. رايان جيجز

5. جانلويجي بوفون

6. لوكا مودريتش

7. واين روني

8. تييري هنري

9. سيرجيو راموس

10. محمد صلاح

وقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسي فى عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

وحصد محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفاً وذلك للمرة الرابعة فى مسيرته، معادلاً رقم تييري هنري أسطورة أرسنال.

وبات محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأقوى فى العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات بعد تيري هنري الذي حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006.

كما فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب الإنجليزي، وجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة ذاتها، بينما بات مرشحًا بارزاً للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم سنويًا من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها محمد صلاح تصنيفات وسائل الأعلام العالمية، حيث تم اختياره ضمن أفضل أجنحة العالم في تاريخ كرة القدم، وأفضل لاعب أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وتصدر قائمة الأفضل بين اللاعبين المسلمين على مستوى العالم لعام 2025، بجانب اختياره ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ ليفربول.