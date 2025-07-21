نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك بمقر المركز بمنطقة حلوان.



وفي بداية اللقاء توجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتحية للكوادر الطبية والإداريين بالمركز، واستمع إلى ما استعرضه الدكتور علاء محمد الديب، مدير المركز، من ملفات العمل والموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها وكذا خطة تأهيل وتدريب العاملين لتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة بالمركز.



وخلال اللقاء، أكد الوزير "محمد صلاح" الحرص الدائم على أن يضم المركز الطبي التابع لوزارة الإنتاج الحربي أجهزة طبية متطورة على أعلى مستوى ونخبة من الاستشاريين والأخصائيين من أساتذة القوات المسلحة والجامعات المصرية وكوادر طبية وتمريض مَهرة لعلاج العاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة وتقديم خدمة طبية بأسعار مناسبة للمترددين على المركز من خارج الإنتاج الحربي خاصةً من القاطنين بمنطقة حلوان وهو الأمر الذي سيساهم في تقديم خدمة مميزة للمواطنين وتحسين الحالة الصحية والمعيشية لهم مع مراعاة تحقيق أعلى معايير الجودة.

وعقب الاجتماع قام الوزير بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمركز والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير والإنشاءات التي تتم داخل المركز، حيث تفقد التجهيزات التي تتم بوحدة العلاج بالأكسجين تحت ضغط عالى، (جهاز الهايبر باريك) والذي يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض والحالات الطبية، ويعد جهاز الأكسجين عالى الضغط المشار إليه هو الوحيد المتواجد بمنطقة جنوب القاهرة وحتى محافظات الصعيد، كما يعد من أهم الطرق العلاجية المستخدمة في العديد من الأمراض ومنها (التسمم بأول أكسيد الكربون - الجروح المزمنة - التهابات الأنسجة الرخوة - التهابات العظام - التقرحات الناتجة عن السكري - الإصابات الرياضية - نقص الأكسجين الحاد - بعض أنواع السرطان - التهاب الأذن الوسطى - التهاب الجلد – التوحد).

كما تفقد الوزير محمد صلاح عملية الإحلال والتجديد التي تتم داخل شبكة الغازات الطبية والهواء، لرفع كفاءتها وتطويرها، كما قام بالمرور على وحدة الغسيل الكلوي ومحطة تنقية المياه الخاصة بالوحدة، وكذا مخازن التموين الطبي الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية.



وخلال الجولة وجه الوزير بضرورة الحرص على حُسن التعامل مع المرضى المترددين على المركز ووجوب التعاون والتكامل للاستمرار في تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدًا أن المركز الطبى التخصصي للإنتاج الحربي يعد منشأة طبية عريقة يجب الحفاظ على مكانتها المتميزة بالقطاع الصحي والحفاظ على المستوى الطبي الذي وصلت إليه بجهد كل القائمين عليها وذلك لمواصلة تقديم الخدمات الطبية المأمولة وتأدية الرسالة السامية المنوط بها تنفيذها على أكمل وجه.



و الجدير بالذكر أن المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي مكون من دور أرضي وعدد (6) أدوار متكررة تضم عدد (25) عيادة خارجية بالإضافة إلى وحدات طبية وأقسام خاصة مثل (العناية المركزةICU، الرعاية المركزة للأطفال PICU، الأطفال المبتسرين، وحدة القسطرة والقلب، العناية الفائقة للقلب CCU، الطوارئ، القساطر المخية)، كما يضم أقسام داخلية تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية في تخصصات (الباطنة العامة، الأطفال، المخ، الأعصاب، الرمد، الجراحة العامة، جراحة العظام، النساء والتوليد، جراحة المخ والأعصاب، جراحة القلب والصدر، جراحة المسالك البولية، جراحة الأطفال، الأسنان وجراحة الوجه، جراحة الأنف والأذن والحنجرة)، كما تم توسعة مبنى الكلى وزيادة الطاقة الاستيعابية له ليصبح المركز يضم أكبر وحدات للغسيل الكلوي حيث تم رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي من (30) ماكينة إلى (36) ماكينة غسيل كلوى وجاري استكمال التوسعة للوصول إلى (50 ) لتصبح وحدة الغسيل الكلوى التابعة للمركز الطبي التخصصي من أكبر الوحدات على مستوى الجمهورية من حيث عدد الأجهزة، بالإضافة إلى مركز للأشعة وآخر للمعامل والذي يتم من خلاله القيام بجميع أنواع التحاليل الطبية الأساسية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز الطبي التخصصي عدد (250) سرير موزعة على غرف للمرضى مجهزة على أعلى مستوى.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة.