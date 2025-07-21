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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مطلعة أن نحو 300 طالب وطالبة من مختلف كنترولات الجمهورية يتنافسون حاليًا على دخول قائمة أوائل الثانوية العامة في الشعب الثلاثة: الأدبي، والعلمي علوم، والعلمي رياضة، وذلك في إطار المراحل النهائية لاعتماد النتائج داخل الكنترولات الرئيسية.

وأوضحت المصادر أن هذه القائمة الموسعة من الطلاب المتفوقين تم تحديدها بدقة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مدار الأيام الماضية، حيث جرى اختيارهم وفق أعلى المجاميع في كل شعبة، تمهيدًا لتصفية الأسماء واختيار العشرة الأوائل في كل شعبة على مستوى الجمهورية.

وتتم عملية فحص وتدقيق هذه الكشوف داخل لجان خاصة تضم قيادات الكنترولات ومستشاري المواد، لضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في اختيار أوائل الجمهورية، مع التأكد من صحة الدرجات ومراجعة أوراق الإجابات يدويًا لكل طالب من المرشحين لقائمة الأوائل، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل دون أي خطأ أو تلاعب.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال إجراءات الفحص النهائي لأوراق أوائل الثانوية العامة، قبل اعتماد القائمة النهائية من قبل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تمهيدًا لإعلانها رسميًا مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 بالكامل.

ويشار إلى أن مراحل رصد وتجميع الدرجات قد دخلت مراحلها الأخيرة في الكنترولات، حيث يتم العمل حاليًا على احتساب النسب المئوية لكل طالب، ووضع درجات الرأفة للطلاب المستحقين، في إطار الاستعداد لإعلان النتيجة في موعدها المحدد بنهاية يوليو الجاري.

وتحظى قائمة أوائل الثانوية العامة باهتمام واسع داخل وزارة التربية والتعليم وأوساط الطلاب وأولياء الأمور، حيث تعتبر شهادة على رحلة كفاح الطلاب المتفوقين طوال العام الدراسي، كما ينتظر أن يتم تكريم أوائل الجمهورية من قبل القيادة السياسية في احتفالية رسمية تعكس تقدير الدولة للعلم والتفوق.

300 طالبًا وطالبة يتنافسون على مقاعد أوائل الثانوية العامة 2025 في الشعب الثلاثة



في مشهد يعكس ذروة المنافسة في ماراثون الثانوية العامة 2025، كشفت مصادر مطلعة أن نحو 300 طالب وطالبة من مختلف كنترولات الجمهورية يتنافسون حاليًا على دخول قائمة أوائل الثانوية العامة في الشعب الثلاثة: الأدبي، والعلمي علوم، والعلمي رياضة، وذلك في إطار المراحل النهائية لاعتماد النتائج داخل الكنترولات الرئيسية.

وأوضحت المصادر أن هذه القائمة الموسعة من الطلاب المتفوقين تم تحديدها بدقة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مدار الأيام الماضية، حيث جرى اختيارهم وفق أعلى المجاميع في كل شعبة، تمهيدًا لتصفية الأسماء واختيار العشرة الأوائل في كل شعبة على مستوى الجمهورية.

وتتم عملية فحص وتدقيق هذه الكشوف داخل لجان خاصة تضم قيادات الكنترولات ومستشاري المواد، لضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في اختيار أوائل الجمهورية، مع التأكد من صحة الدرجات ومراجعة أوراق الإجابات يدويًا لكل طالب من المرشحين لقائمة الأوائل، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل دون أي خطأ أو تلاعب.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال إجراءات الفحص النهائي لأوراق أوائل الثانوية العامة، قبل اعتماد القائمة النهائية من قبل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تمهيدًا لإعلانها رسميًا مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 بالكامل.

ويشار إلى أن مراحل رصد وتجميع الدرجات قد دخلت مراحلها الأخيرة في الكنترولات، حيث يتم العمل حاليًا على احتساب النسب المئوية لكل طالب، ووضع درجات الرأفة للطلاب المستحقين، في إطار الاستعداد لإعلان النتيجة في موعدها المحدد بنهاية يوليو الجاري.

وتحظى قائمة أوائل الثانوية العامة باهتمام واسع داخل وزارة التربية والتعليم وأوساط الطلاب وأولياء الأمور، حيث تعتبر شهادة على رحلة كفاح الطلاب المتفوقين طوال العام الدراسي، كما ينتظر أن يتم تكريم أوائل الجمهورية من قبل القيادة السياسية في احتفالية رسمية تعكس تقدير الدولة للعلم والتفوق.