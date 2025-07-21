نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدٍ الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى الحرارة والرطوبة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، إن نسب الرطوبة المرتفعة ستزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المُسجّلة في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربع درجات.

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق في الصباح الباكر

وأشار “شاهين” إلى تكون شبورة مائية خلال الساعات من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى:

• السواحل الشمالية

• الوجه البحري

• غرب القاهرة

• مدن القناة

• وسط سيناء

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالسائقين توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة لتفادي الحوادث.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مختلف المحافظات

وفيما يلي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الثلاثاء:

المحافظة العظمى الصغرى

القاهرة 38° م 27° م

الإسكندرية 33° م 25° م

مرسى مطروح 31° م 23° م

سوهاج 41° م 26° م

قنا 42° م 28° م

أسوان 42° م 28° م



نصيحة الأرصاد: تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة

وناشدت الهيئة المواطنين ضرورة:

• تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصًا وقت الظهيرة.

• الإكثار من شرب السوائل الباردة.

• ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

• تأجيل الأنشطة الخارجية قدر الإمكان.