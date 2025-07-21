نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع خطة تطوير صناعة السكر في مصر.. وتوجه لتعظيم الإنتاج وتقليل الاستيراد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الاثنين 21 يوليو 2025، لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير قطاع صناعة السكر في مصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، على رأسهم الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة، إلى جانب عدد من قيادات شركة السكر والصناعات التكاملية ومُمثلي جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تسعى إلى تعزيز الإنتاج المحلي من السكر لضمان الاستقرار في السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية.





استراتيجية شاملة لزيادة الإنتاج واستغلال الصناعات المرتبطة بالسكر

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أيضًا ملامح استراتيجية الدولة لنمو قطاع صناعة السكر، خاصة في ظل زيادة المساحات المزروعة بمحصول بنجر السكر ضمن مشروعات جهاز مستقبل مصر.

كما جرت مناقشة توسيع الصناعات التكاملية المرتبطة مثل الأسمدة، العلف الحيواني، المولاس، والإيثانول، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه المنتجات وتحقيق قيمة مضافة.

مصانع السكر: إنتاج ضخم واستغلال كامل لمخلفات القصب والبنجر

واستعرض الكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، قدرات الشركة في إنتاج السكر من القصب والبنجر، مشيرًا إلى امتلاك الشركة 8 مصانع موزعة على محافظات: المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، بالإضافة إلى مجمع صناعي في الجيزة.

وأكد أن الشركة لا تقتصر على إنتاج السكر فقط، بل تنتج أيضًا منتجات حيوية أخرى تشمل:

• الإيثانول

• الخميرة (الطازجة والجافة)

• الأسمدة الحيوية

• غاز ثاني أكسيد الكربون الغذائي

• الخل الطبيعي والمذيبات العضوية

• منتجات التغذية الحيوانية

• الورق والخشب والـ MDF

وأشار فتحي إلى أن الشركة تسعى لزيادة إنتاجية الفدان من القصب، وتحقيق أقصى طاقة تشغيلية للمصانع، مما يضمن سد احتياجات السوق المحلي ويزيد العائد للمزارعين.

خطة للإصحاح البيئي والتوسع في المصانع وفق المعايير المستدامة

وأكد الاجتماع على أهمية التزام مصانع السكر بمعايير الإصحاح البيئي، وتطبيق آليات الاستدامة البيئية في التشغيل والإنتاج، بما يتماشى مع خطط الدولة نحو صناعة نظيفة ومستدامة.

كما تم مناقشة تحديات التشغيل الحالية، وخطط التوسع المستقبلي، بما في ذلك مقترحات لزيادة الإنتاج وتحقيق عائد استثماري أفضل في قطاع السكر والصناعات المرتبطة به.