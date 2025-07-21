نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات.. تحديد أوائل الشعب العلمية والأدبية رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كنترولات الثانوية العامة انتهت رسميًا من أعمال تصحيح أوراق الإجابات ورصد وتجميع الدرجات لطلاب الثانوية العامة 2025، مشيرة إلى أنه تم تحديد قائمة الأوائل من جميع الشعب: علمي علوم، علمي رياضة، أدبي، وطلاب مدارس المتفوقين وطلاب الدمج.

وأضافت المصادر أن هذه القائمة تم إعدادها بدقة بعد مراجعة نهائية لأعمال التصحيح، على أن تُعلن خلال ساعات عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

800 ألف طالب أدوا الامتحانات وسط انضباط أمني ورقابي صارم

وكان قرابة 800 ألف طالب وطالبة قد أدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام في نظامي التعليم القديم والجديد، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 10 يوليو 2025، وسط أجواء اتسمت بالانضباط والهدوء، وفقًا لتقارير وزارة التعليم.

وأكدت غرفة عمليات الوزارة أن الامتحانات سارت بشكل منتظم، دون تسجيل أخطاء فنية في الأسئلة، كما تم رصد عدد من حالات الغش التي تعاملت معها الوزارة بحزم وفقًا للقانون.

النتيجة خلال ساعات.. والتنسيق يبدأ فور اعتمادها رسميًا

من المقرر إعلان النتيجة رسميًا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، على أن تبدأ أعمال تنسيق القبول بالجامعات 2025 مباشرة بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى، والتي تستند إلى شرائح المجاميع.