نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. الداخلية تفتح باب التقديم لكلية الشرطة 2025 للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025، وذلك اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 22 يوليو، ويستمر حتى 14 أغسطس للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية وخريجي الجامعات من دفعة العام الماضي، بينما يبدأ التقديم للحاصلين على نفس المؤهلات من دفعة هذا العام بداية من 31 يوليو حتى 28 أغسطس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، الذي أعلن موافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد.





شروط التقديم لكلية الشرطة 2025

اشترطت الأكاديمية عددًا من المعايير لقبول الطلاب المتقدمين، أبرزها:

• أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين غير مجنسين.

• حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم جنائي أو في جريمة مخلة بالشرف.

• ألا يكون هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهاب.

• ألا يكون قد تم فصله تأديبيًا من وظيفة حكومية.

• أن يكون غير متزوج أثناء فترة الدراسة.

• اجتياز جميع اختبارات اللياقة البدنية والطبية والنفسية بنجاح.

• استيفاء شرط السن واللياقة الصحية.





اختبارات القبول: مراحل دقيقة لاختيار الأكفأ

يمر الطالب الراغب في الالتحاق بعدة مراحل واختبارات متتابعة تشمل:

1. اختبار القدرات:

• اختبار تحريري ثقافي عام لقياس مستوى المعلومات العامة.

• لا يُسمح بإعادة هذا الاختبار في حال الرسوب.

2. المقاس والقوام:

• قياس الطول ومقارنته بالوزن المناسب (الوزن المثالي = الطول - 90).

• يمكن إعادة اختبار القوام مرة واحدة فقط.

3. الكشف الطبي:

• يتم أمام لجنة طبية متخصصة، ويُسمح بالإعادة مرة واحدة.

4. الكشف النفسي:

• قياسات نفسية دقيقة، ولا يُسمح بالإعادة في حالة الرسوب.

5. الاختبار الرياضي:

• أداء عدد من التمرينات الرياضية، ويُسمح بالإعادة مرة واحدة.

6. اختبار السمات:

• قياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية، ولا يُعاد.

7. الطب المتقدم واختبار الهيئة:

• يُعد من أهم المراحل النهائية لاختيار الأنسب.

مزايا الالتحاق بكلية الشرطة

يحصل الطالب الملتحق بكلية الشرطة على مجموعة من الامتيازات، منها:

• رعاية صحية متكاملة للضابط وأسرته في مستشفيات الشرطة.

• رعاية اجتماعية وثقافية تشمل الحج، العمرة، المصايف، والرحلات.

• رعاية رياضية من خلال أندية الشرطة بجميع المحافظات.

• إتاحة الدراسات العليا والبعثات الخارجية.





تسهيلات استثنائية للطلاب وأولياء الأمور

وجه وزير الداخلية بتقديم حزمة من التسهيلات منها:

• كتيب إرشادي شامل يضم خطوات وإجراءات التقديم ويُسلَّم داخل ملف الالتحاق.

• إعلان النتائج ومواعيد الاختبارات إلكترونيًا على موقع وزارة الداخلية.

• توفير منافذ داخل لجان القبول لاستخراج المستندات مثل القيد العائلي وصحف الحالة الجنائية.

• خدمات فورية للطلاب تشمل الطوابع والدمغات ونسخ المستندات والتصوير الفوتوغرافي.





رؤية كلية الشرطة التعليمية: إعداد ضابط عصري بمواصفات عالمية

تركّز كلية الشرطة في خطتها التعليمية على إعداد ضابط عصري من خلال:

• تطوير طرق التدريس والمقررات.

• الاهتمام ببرامج حقوق الإنسان.

• دعم قدرات الطلاب البدنية والعقلية والفنية.

• توفير بيئة تعليمية محفزة تُراعي الجودة الشاملة.

• تشجيع أعضاء هيئة التدريس على الابتكار الأكاديمي.

• الاستفادة من خبرات القيادات الأمنية في تدريب الطلاب.

• إعداد خريج قادر على مواكبة التحديات الأمنية المعاصرة.