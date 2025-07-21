رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: نقطة تحول جوهرية في تاريخ مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 يوليو 2025 02:33 مساءً - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وجاء في نص برقية التهنئة: "تمثل ذكرى يوم الثالث والعشرين من يوليو نقطة تحول جوهرية في تاريخ مصر، وحلقة فاصلة من سلسلة نضال شعب مصر العظيم".

وتابع رئيس مجلس النواب: "وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يُشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني، وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعياً المولى – عز وجل- أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة: "حفظ الله مصر، قيادةً وشعباً.. وكل عام وسيادتكم بخير".