نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن بدء اختبارات التصفية الأولية "لمسابقة إيفاد القراء" خلال شهر رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية بمشيئة الله تعالى أن تبدأ اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة إيفاد القراء خلال شهر رمضان لعام 1447هـ /2026 م، وذلك بالمديريات الإقليمية يوم الأحد الموافق: 27 /7/ 2025م، على أن توافى الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بأصل استمارة الاختبار معتمدة من المديرية للحاصلين على درجة (70%) فأكثر من الدرجة الكلية، مرفقًا بها صورة من بطاقة الرقم القومي وبيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل، وصورة من كارنيه نقابة القراء المصرية لغير العاملين بالحكومة.



وذلك في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الامتحان المبين بعاليه، علمًا بأنه لن يتم قبول أي استمارات ترد للوزارة بعد هذا التاريخ، مع التزام كل مديرية بالأسماء الواردة بالكشف المرفق، بعد التأكد من استيفاء الشروط بمعرفة المديرية وعلى مسئوليتها تمهيدًا لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للحاصلين على٧٠% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية.

ويتوجب على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعدُ التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها.

وسيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها، مع ملاحظة أن المتقدمين للمسابقة من الديوان العام ستُجرى اختباراتهم الأولية بمديرية أوقاف القاهرة.