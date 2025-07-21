نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يُكرِّم 151 فائزًا من35 دولة في ختام مسابقة "مواهب وقدرات" العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني وكيل الأزهر، يُقيم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، غدًا الثلاثاء الموافق 22 يوليو الجاري، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في الموسم الرابع من المسابقة العالمية "مواهب وقدرات" تحت شعار "ابتكار وريادة".

وتُقام الفعالية في قاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات (مدينة نصر)، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحضور الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وسفراء الدول المشاركة وقيادات وعلماء الأزهر.



شارك في المسابقة هذا العام طلاب وافدون من 35 دولة– منها نيجيريا، روسيا، الولايات المتحدة، الهند، فرنسا، والصومال – في 16 مجالًا تنافسيًا شملت؛ حفظ القرآن الكريم والخطابة والشعر - الفنون التشكيلية والرقمية والتمثيل - البحث العلمي واللغات الأجنبية والخط العربي، حيث تم اختيار 151 فائزًا من بين آلاف المتقدمين بعد تقييم 48 محكمًا متخصصًا.



وسيحصل جميع الفائزين على شهادات تقدير، فيما ينال أصحاب المراكز الأولى جوائز مالية بقيمة إجمالية 260 ألف جنيه مصري، وشهادات ممهورة بتوقيع فضيلة الإمام الأكبر.



تُجسّد مسابقة "مواهب وقدرات" إحدى أبرز مبادرات الأزهر، التي تؤكد حرص المؤسسة على اكتشاف مواهب الطلاب الوافدين، وتعزيز الفكر الوسطي، وإعداد كوادر قادرة على الإسهام في بناء مستقبل أوطانهم.