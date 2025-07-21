نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الشرطة تقبل طلاب الثانوية العامة بحد أدنى 65%.. تفاصيل الشروط والمزايا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي اليوم، موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات للالتحاق بكلية الشرطة، بشرط حصول الطالب على مجموع لا يقل عن 65%.

أبرز شروط التقديم لكلية الشرطة 2025

وضعت وزارة الداخلية عددًا من الشروط الأساسية لقبول الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة، منها:

• أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين غير حاصلين على الجنسية بالتجنس.

• حُسن السيرة والسلوك وعدم صدور أحكام جنائية أو عقوبات مخلة بالشرف أو الأمانة.

• ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهاب.

• أن يكون غير متزوج أثناء فترة الدراسة بالأكاديمية.

• اجتياز الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية.

• ألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من جهة حكومية.





اختبارات القبول.. مراحل متعددة لاختيار الأكفأ

يمر المتقدمون بعدة اختبارات إلزامية تشمل:

• اختبار القدرات (تحريري ثقافي عام – لا يُعاد).

• اختبار المقاس والقوام (تحديد الطول المناسب – الطول ناقص 90 = الوزن المثالي – يُعاد القوام مرة واحدة فقط).

• الكشف الطبي (يُعاد مرة واحدة).

• الكشف النفسي (لا يُعاد).

• الاختبار الرياضي (يُعاد مرة واحدة).

• اختبار السمات الشخصية والعقلية (لا يُعاد).

• الطب المتقدم ثم اختبار الهيئة.





مزايا الالتحاق بكلية الشرطة

يحصل خريجو كلية الشرطة على العديد من الامتيازات، أبرزها:

• رعاية صحية متكاملة للضابط وأسرته بمستشفيات الشرطة.

• رعاية اجتماعية ورياضية وثقافية تشمل المصايف، الحج، العمرة، الرحلات، والدراسات العليا.

• فرص ابتعاث للخارج لإتمام الدراسات المتخصصة.

تسهيلات للمتقدمين وأولياء الأمور

وجه وزير الداخلية بتقديم تسهيلات عديدة للطلاب وأسرهم، منها:

• كتيب إرشادي يضم كافة إجراءات التقديم.

• إعلان نتائج ومواعيد الاختبارات إلكترونيًا على موقع الوزارة.

• منافذ استخراج الأوراق الرسمية مثل صحيفة الحالة الجنائية والقيد العائلي.

• خدمات تصوير فوري ونسخ مستندات داخل لجان القبول.





رؤية كلية الشرطة لتطوير العملية التعليمية

تهدف كلية الشرطة إلى تخريج كوادر أمنية مؤهلة علميًا وبدنيًا من خلال:

• تطوير مناهج التدريس ووسائل التعليم.

• ربط التدريب العملي بالواقع الأمني.

• تعزيز دراسات حقوق الإنسان كمنهج أساسي.

• دعم الإبداع والابتكار والتنوع الثقافي داخل الكلية.

خطوات التقديم وأماكن سحب الملفات

يُتاح التقديم للدفعة الجديدة إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية، ويتضمن الملف جميع التعليمات والمستندات المطلوبة، على أن تبدأ إجراءات القبول خلال الأيام المقبلة داخل أكاديمية الشرطة.