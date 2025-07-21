نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام 2025، بالإضافة إلى خريجي الجامعات.

شروط التقديم والالتحاق بكلية الشرطة

تضمن الإعلان الرسمي عددًا من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدم، من أبرزها:

• أن يكون مصري الجنسية، ومن والدين يحملان الجنسية المصرية عن غير طريق التجنّس.

• أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

• عدم وجود اسمه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الإرهاب.

• ألا يكون مفصولًا من خدمة حكومية بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

• اجتياز شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن القانونية.

• ألا يكون متزوجًا خلال فترة قيده بالأكاديمية.

مراحل اختبارات القبول بكلية الشرطة

يخضع المتقدمون لسلسلة من الاختبارات الدقيقة والمتنوعة لضمان انتقاء الأفضل، وتشمل:

• اختبار القدرات: تقييم المستوى الثقافي والمعلومات العامة (دون إعادة في حالة الرسوب).

• اختبارات المقاس والقوام: لقياس الطول والتناسق الجسدي (إعادة للقوام مرة واحدة فقط).

• الكشف الطبي: مع إتاحة الإعادة لمرة واحدة فقط.

• الكشف النفسي: لا يُسمح بالإعادة في حالة الرسوب.

• الاختبار الرياضي: يشمل عددًا من التمارين مع فرصة إعادة واحدة في حالة الرسوب.

• اختبار السمات: يقيس القدرات العقلية والشخصية، دون إعادة.

• الكشف الطبي المتقدم، ثم اختبار الهيئة.

مزايا الالتحاق بكلية الشرطة

يحصل المقبولون في الكلية على مجموعة واسعة من المزايا تشمل:

• رعاية صحية متكاملة للضابط وأسرته داخل مستشفيات هيئة الشرطة.

• رعاية رياضية واجتماعية تشمل النوادي، المصايف، الحج والعمرة.

• رعاية ثقافية مثل السماح باستكمال الدراسات العليا والبعثات العلمية.

تسهيلات جديدة في إجراءات التقديم والقبول

وجّه وزير الداخلية بتقديم عدة تيسيرات للطلاب وأسرهم، أبرزها:

• إصدار كتيب إرشادي يحتوي على جميع إجراءات التقديم.

• إعلان نتائج الاختبارات ومواعيدها إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية.

• توفير منافذ خدمية لاستخراج المستندات المطلوبة، مثل القيد العائلي، الصحيفة الجنائية، ونسخ الأوراق.

• إنشاء مركز خدمي داخل لجان القبول لتيسير الإجراءات على الطلاب.

برامج متطورة لتأهيل خريج على أعلى مستوى أمني وعلمي

أكدت أكاديمية الشرطة أن هدفها الأساسي هو إعداد خريج متكامل علميًا وأمنيًا وأخلاقيًا، قادر على مواكبة التحديات الأمنية الحديثة. وتشمل الخطط:

• تطوير المناهج وطرق التدريس.

• الاستفادة من تقييمات المتقدمين لتطوير نظم القبول.

• دعم البيئة التعليمية والتدريبية بمناهج تركز على حقوق الإنسان والقانون والدستور.

• تشجيع الدراسات العليا والبعثات الخارجية.

الريادة الإقليمية هدف مستقبلي للأكاديمية

تسعى كلية الشرطة إلى تحقيق الجودة الشاملة في كافة برامجها التعليمية والتدريبية، بهدف الوصول إلى الريادة على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال إعداد ضباط مؤهلين علميًا وبدنيًا وثقافيًا، وفق أعلى المعايير المعاصرة في العمل الأمني.