كشف ملابسات قيام سائق سيارة "ميكروباص" بتهديد فتاة بالضرب بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 يوليو 2025 01:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بتهديد فتاة بالضرب لإعتراضها على إنزال الركاب وعدم إستكمال خط السير.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وأمكن التوصل للفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو وبسؤالها أفادت أنه بتاريخ 18 الجارى قام المذكور بالتعدى عليها عن طريق دفعها بيده بدائرة قسم شرطة أول العاشر بالشرقية لإعتراضها على إنزال الركاب من الميكروباص وعدم إستكمال خط السير.. وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "منتهية التراخيص" وقائدها (مقيم بالشرقية).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.