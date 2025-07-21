شروط القبول في كلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 يوليو 2025 01:33 مساءً - بدء منذ قليل المؤتمر الصحفي بأكاديمية الشرطة للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة فى كلية الشرطة لعام الدراسى 2025/2026.

وشارك فى حضور المؤتمر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، مدير كلية الشرطة وكبير معلمى الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية وسط حضور إعلامى .

وأكد اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، ، بأنه سيتم فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بكلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلهما من شهادات للعام الدراسي 2025/2024.

وحول الشروط القبول فى كلية الشرطة للحاصلين على المؤهلات الدراسية الثانوية العامة وما يعادلها ، يكون القبول الحد الأدنى للقبول هذا العام هو 65٪ من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها، للطلاب الحاصلين على الشهادة في عامي 2024 و2025، على ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا في أول أكتوبر 2024.

واشترطت الأكاديمية أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين مصريين غير مجنسين، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج. كما يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق فصله من أي جهة حكومية أو دراسية.

من الناحية البدنية، يجب ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وأن يتناسب وزنه مع طوله وفقًا لمعادلة الوزن المثالي (الطول – 90). كما يشترط اجتياز مجموعة من الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية، إضافة إلى اجتياز اختبار اللياقة بنسبة لا تقل عن 50٪ من الدرجات المقررة.