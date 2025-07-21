بعد قليل .. الداخلية تعلن عن شروط وقواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 يوليو 2025 01:33 مساءً - تعقد أكاديمية الشرطة ، بعد قليل ،مؤتمراً صحفياً للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة فى كلية الشرطة لعام الدراسى 2025/2026.

ويشارك فى حضور المؤتمر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، مدير كلية الشرطة وكبير معلمى الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية وسط حضور إعلامى .

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًّا وتدريبيًّا وبحثيًّا؛ فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.