رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: مناسبة خالدة في وجدان المصريين

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والسبعين لـ ثورة 23 يوليو المجيدة، التي تُعد من أهم المحطات التاريخية في مسيرة الوطن.

تهنئة باسم الحكومة والدعاء لمزيد من التقدم لمصر

وفي برقيته، عبّر رئيس الوزراء عن خالص التهاني القلبية بهذه المناسبة العزيزة، مُقدمًا التهنئة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، داعيًا الله أن يُعيد هذه الذكرى المجيدة على السيد الرئيس بالصحة والعافية، وعلى شعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والازدهار.





ثورة يوليو: ذكرى وطنية خالدة ترسخ مبادئ العدالة والمساواة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي في رسالته أن ثورة 23 يوليو ستظل محفورة في ذاكرة المصريين، لما حققته من إنجازات وطنية عظيمة، أسهمت في ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة، مشيرًا إلى أن هذه القيم لا تزال تشكل حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي.