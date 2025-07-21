نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يوجه “العربية للتصنيع” بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار وتوطين التكنولوجيا لدعم الصناعة الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة جهود الهيئة في دعم الصناعة في مصر وتعزيز مسارات التصنيع المحلي.

وأكد الرئيس على أهمية زيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار لتحقيق التنافسية الصناعية، وتوسيع الاعتماد على المكون المحلي، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير.

مشروعات استراتيجية في وسائل النقل والطاقة والإلكترونيات

استعرض الاجتماع تطورات عدد من الصناعات الحيوية التي تنفذها الهيئة، على رأسها:

• بدء إنتاج سيارة سيتروين C4X بالتعاون مع مجموعة ستيلانتس العالمية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7000 سيارة سنويًا.

• إنتاج سيارات جيب شيروكي وتويوتا فورتشنر، في إطار توطين صناعة وسائل النقل.

• توسيع خطوط تصنيع أجهزة اللاب توب، التابلت، الهاتف المحمول، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، والراوتر لتعزيز التصنيع المحلي في مجال الإلكترونيات.





توجه نحو الطاقة النظيفة والتكامل الإقليمي

في مجال الطاقة النظيفة، استعرض رئيس الهيئة مشروع محطة الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة في أوغندا، ضمن المبادرة المصرية لدول حوض النيل، إلى جانب توسع الهيئة في إنتاج الألواح الشمسية محليًا وفق أحدث التقنيات.





دعم التصنيع العسكري وتطوير الكوادر الفنية

أكد الاجتماع على جهود الهيئة في تعميق التصنيع العسكري لتلبية متطلبات القوات المسلحة وزيادة قدرات التصدير الدفاعي، إلى جانب تعزيز منظومة التدريب الفني من خلال الأكاديميات والمعاهد التابعة للهيئة.

الرئيس: التوسع في الإنتاج المحلي وتوطين التكنولوجيا ضرورة اقتصادية

شدد الرئيس السيسي على أهمية توطين التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير سلاسل التوريد، وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الحيوية، مما يسهم في توفير العملة الأجنبية وتقوية الاقتصاد الوطني.

ودعا إلى التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والهيئات الصناعية لضمان تحقيق طفرة صناعية شاملة تخدم أهداف الدولة في التحول إلى قوة صناعية إقليمية رائدة.