نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يشدد على زيادة إنتاج “العربية للتصنيع” وخفض الأسعار لتحقيق التنافسية وتعميق الصناعة الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، اجتماعًا مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة تطورات مشروعات الهيئة في مجالات الصناعات المدنية والدفاعية.

وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، على أهمية زيادة الإنتاج وخفض الأسعار بما يعزز التنافسية الصناعية، ويدعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.





استراتيجية متكاملة لتعزيز الصناعة المصرية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى:

• تعزيز التصنيع المحلي

• توطين التكنولوجيا الحديثة

• عقد شراكات دولية مع كبرى الشركات لنقل الخبرات

• زيادة معدلات التصدير

• تحقيق الاكتفاء الذاتي

وتشمل محاور هذه الاستراتيجية تحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وتأهيل الكوادر البشرية لضمان الجودة والكفاءة، فضلًا عن دعم البحوث الفنية، وتعزيز التصنيع العسكري تلبية لمتطلبات القوات المسلحة والأسواق الخارجية.

تطورات الصناعات المدنية.. وسائل نقل وإلكترونيات وطاقة نظيفة

شهد الاجتماع استعراضًا لمجموعة من الصناعات المدنية التي تنفذها الهيئة، مثل:

• وسائل النقل

• الإلكترونيات

• أبراج الاتصالات وكهرباء الجهد العالي

• محطات ومواسير المياه والصرف الصحي

• الطاقة النظيفة

• الصناعات الطبية والخشبية

وأشار رئيس الهيئة إلى بدء إنتاج سيارة سيتروين C4X بالتعاون مع مجموعة ستيلانتس، بمعدل سنوي مستهدف يبلغ 7000 سيارة، بإجمالي 28000 سيارة خلال أربع سنوات، إلى جانب إنتاج سيارات جيب شيروكي وتويوتا فورتشنر.

كما تعمل الهيئة على التوسع في إنتاج أجهزة اللاب توب، التابلت، الهواتف المحمولة، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وأجهزة الراوتر، في إطار تطوير صناعة الإلكترونيات محليًا.

مشروعات دولية ومحلية في مجال الطاقة النظيفة

استعرض الاجتماع أيضًا جهود الهيئة في مجال الطاقة الشمسية، ومن بينها مشروع محطة شمسية متصلة بالشبكة في أوغندا، ضمن مبادرة مصر لدعم دول حوض النيل.

كما تم عرض تطور أدوات التسويق الإلكتروني الذكي للهيئة لتوسيع قاعدة العملاء محليًا وإقليميًا، عبر منصات رقمية حديثة تدعم توجهات السوق ومتطلبات التحول الرقمي.





تأهيل الكوادر البشرية محليًا ودوليًا

وفي مجال بناء القدرات البشرية، أوضح رئيس الهيئة أن هناك تعاونًا مستمرًا مع عدد من الأكاديميات والمعاهد المتخصصة، منها:

• المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة

• أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي

• أكاديمية حلوان للتعليم الفني

• المدرسة الفنية للتدريب المزدوج

• أكاديمية اللحام بالتعاون مع المعهد الدولي للحام بإيطاليا

الرئيس يشيد بالجهود ويؤكد على الإنتاجية والتنافسية

ثمّن الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود التي تبذلها الهيئة في مختلف المجالات، مؤكدًا ضرورة:

• زيادة الإنتاج

• تقليل الأسعار

• تعميق التصنيع المحلي

• تطوير سلاسل التوريد

• خفض الاعتماد على الواردات

وشدد الرئيس على أهمية تحقيق الجودة العالمية في المنتجات الصناعية، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

كما أكد أهمية التكامل بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات التصنيعية للدولة.