نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتابع مشروعات “العربية للتصنيع” ويؤكد أهمية التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، اجتماعًا مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة تطورات مشروعات الهيئة في مجالي الصناعات المدنية والدفاعية.

استراتيجية شاملة لتعزيز التصنيع المحلي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأهم مشروعات ومصانع الهيئة، حيث استعرض اللواء مختار عبد اللطيف استراتيجية الهيئة التي تركز على:

• تعزيز التصنيع المحلي

• توطين التكنولوجيا الحديثة

• عقد شراكات دولية مع كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية لنقل الخبرات

• تطوير الصناعات الوطنية بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية





محاور تطوير الصناعات المدنية والدفاعية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الاستراتيجية المعتمدة تستند إلى عدة محاور رئيسية تشمل:

1. تحديث خطوط الإنتاج بما يتماشى مع مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، لزيادة القدرة التصنيعية والتكنولوجية.

2. تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها لمواكبة التغيرات المتسارعة في التكنولوجيا، وضمان مستويات عالية من الجودة والكفاءة.

3. دعم البحث الفني والتكنولوجي بالتعاون مع الجهات البحثية والمؤسسات الأكاديمية.

4. تعميق التصنيع العسكري لتلبية متطلبات القوات المسلحة وتوسيع آفاق التصدير.

5. إدخال صناعات جديدة تستجيب لاحتياجات السوق المحلي والخارجي، وتدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

السيسي يؤكد أهمية تعميق الصناعة الوطنية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع، على أهمية تعميق الصناعة الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الاستراتيجية، وزيادة معدلات التصدير ودعم الاقتصاد الوطني.