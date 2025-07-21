نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحوث الفلزات" و"سنابل للبحوث والتطوير" يوقعان مذكرة تفاهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة، وقع الدكتور إبراهيم محمد غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، مذكرة تفاهم مع الدكتور عمرو عبد الحميد العوامري، المدير التنفيذي لشركة "سنابل للبحوث والتطوير"، وذلك بهدف تفعيل آليات نقل وتسويق التكنولوجيا بما يخدم أهداف التنمية الصناعية والاقتصاد المعرفي في مصر.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص المركز على توسيع شبكة شراكاته مع الجهات المتخصصة في الابتكار والتطوير الصناعي، وترسيخ دوره كبيت خبرة وطني قادر على توفير حلول تكنولوجية متقدمة تواكب احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها: تسويق وتطوير المنتجات والخدمات البحثية والصناعية للمركز، وتقديم استشارات تطبيقية مشتركة، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للمركز في دعم أنشطة البحث والتطوير.

كما تشمل المذكرة التعاون في إعداد الدراسات السوقية المرتبطة باحتياجات الصناعة، ودعم مشاركة المركز في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة، فضلًا عن وضع خطط تسويقية لإنجازات المركز وتعزيز صورته المؤسسية، والتقدم بملفات تمويل لمشروعات تكنولوجية مشتركة محليًا ودوليًا، وتشكيل فرق عمل فنية لتنفيذ هذه المشروعات بما يتماشى مع أولويات التنمية الصناعية في مصر.

شهد مراسم التوقيع حضور وفد من شركة سنابل ضم كلًا من: الدكتور عمرو عبد الخالق فاروق، المدير التقني للشركة (CTO)، والدكتور محمد الفران، مدير وحدة نقل التكنولوجيا الصناعية، والدكتور محمد سعد، مدير أبحاث السوق وتطوير الأعمال، فيما مثل مركز بحوث وتطوير الفلزات الدكتورة أميمة القاضي، القائمة بأعمال عميد معهد تكنولوجيا التصنيع.

وفي كلمته خلال التوقيع، أكد الدكتور إبراهيم غياض أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية المركز لربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن المركز يمتلك إمكانيات علمية وفنية وهندسية تؤهله لتقديم حلول تطبيقية تدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة، موضحًا أن الشراكة مع شركة سنابل من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الأبحاث التطبيقية وتحقيق عائد اقتصادي ومعرفي ملموس.

من جانبه، أعرب الدكتور عمرو العوامري عن تطلعه لتفعيل التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن شركة سنابل تسعى إلى تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن تكامل القدرات بين مركز بحوث الفلزات وشركة سنابل يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة الفاعلة بين القطاع البحثي وقطاع الأعمال.

ويعد مركز بحوث وتطوير الفلزات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أبرز المؤسسات البحثية في مجالات الصناعات المعدنية والتعدينية في مصر والمنطقة العربية، حيث أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1983، ويتميز ببنية تحتية متقدمة تشمل معامل ووحدات إنتاجية نصف صناعية، كما ينفذ مشروعات قومية ويقدم خدمات استشارية وفنية وتدريبية للقطاعين العام والخاص.

أما شركة "سنابل للبحوث والتطوير"، فهي شركة مصرية رائدة أسسها فريق من الخبراء في البحوث التطبيقية والتطوير الصناعي، وتركز على سد الفجوة بين البحث العلمي واحتياجات السوق عبر تقديم حلول متكاملة في نقل وتسويق التكنولوجيا، بما يدعم الابتكار ويعزز تنافسية الصناعة المصرية محليًا وإقليميًا.