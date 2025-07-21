نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون بين كلية طب قصر العيني والوكالة الجامعية للفرانكوفونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - داخل رحاب قصر العيني العريق

استقبلت الدكتورة حنان مبارك، وكيل كلية طب قصر العيني لشؤون التعليم والطلاب، نيابةً عن الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبصفتها وكيل الكلية، الدكتورة منى عامر، ممثل الوكالة الجامعية للفرانكوفونية في مصر والشرق الأوسط. وشاركت في الاستقبال الأستاذة الدكتورة نادين علاء شريف، أستاذ أمراض النساء والتوليد، ومديرة البرنامج الفرنسي بالكلية.

ويأتي اللقاء في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق البرنامج الفرنسي الجديد "Kasr Al Ainy French – KAF"، المقرر انطلاقه خلال العام الجامعي 2025/2026، والذي يهدف إلى تقديم التعليم الطبي باللغة الفرنسية لطلاب الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.

وخلال جلسة النقاش، جرت مناقشة سبل الدعم المباشر الذي ستقدمه الوكالة للبرنامج، والذي يشمل تدريب أعضاء هيئة التدريس على منهجيات وأساليب التعليم الحديث، بالإضافة إلى تنظيم بعثات علمية لأعضاء هيئة التدريس إلى دول فرانكوفونية. كما تم بحث آليات دعم الطلاب، من خلال إتاحة فرص التبادل الأكاديمي مع أكثر من ألف جامعة عضو في شبكة الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، بما يُسهم في تعزيز التفاعل الأكاديمي والانفتاح الثقافي.

وأكدت الدكتورة منى عامر، خلال اللقاء، التزام الوكالة بدعم هذا المشروع الأكاديمي الطموح Kasr Al Ainy French – KAF"

خاصة في ظل وجود مقره داخل كلية طب قصر العيني، الأمر الذي يجعله منصة محورية للتعليم الطبي باللغة الفرنسية في المنطقة، مستندًا إلى ما تحمله الكلية والجامعة من تاريخ عريق وتميّز أكاديمي مشهود.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم التعليم الدولي وتعزيز الشراكات الأكاديمية، وذلك بدعم مباشر من الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.