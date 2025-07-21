وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو: مصدر إلهام استقت منه شعوب العالم الإرادة والعزم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 يوليو 2025 12:37 مساءً - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

جاء بها: يُسعدنى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو المجيدة.. أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

وتابعت برقية التهنئة: إن الإحتفاء بتلك الذكرى الوطنية المجيدة .. إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء خالدة ..كانت وستظل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث.. وبداية لعهد جديد من النضال لبناء وطن عزيز شامخ .. ومصدر إلهام إستقت منه شعوب العالم الإرادة والعزم .. فى السعى نحو تحقيق الكرامة الوطنية والإستقلال.. حفظ الله مصر .. وجعلها بوعده وفضله .. واحةً للأمن والإستقرار وكلل بالنجاح مسيرة عطائكم سيادة الرئيس .. لبلوغ مسارات التنمية الشاملة مستهدفاتها .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة للمستشار الدكتور/ حنفى جبالى - رئيــس مجلس النواب .. جاء بها: بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو المجيدة يسعدنى وهيئة الشرطة .. أن أتقدم لسيادتكم والسادة أعضاء المجلس المُوقر بأصدق معانى التهنئة وخالص الأمنيات وستظل ثورة يوليو المجيدة والتى رسخت مبادئ الكرامة الوطنية .. وكانت نقطة إنطلاق لمسيرة النضال والبناء .. دليلاً ساطعاً لقدرة المصريين على صنع التاريخ .. وصياغة حاضر مشرق يليق بماضى عريق .. ونحن إذ نغتنم هذه المناسبة لنعبر عن تقديرنا للدور الوطنى لمجلسكم المُوقر .. فى دعم مسيرة التنمية والتشريع على مر العصور .

ووجه "وزير الداخلية" برقية تهنئة للمستشار/عبدالوهاب عبدالرازق- رئيــس مجلس الشيوخ.. جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو الخالدة .. أن نعرب لسيادتكم والسادة أعضاء المجلس المُوقر عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد.

كانت تلك الثورة المجيدة .. إنطلاقة كبرى نحو بناء الدولة الحديثة وترسيخ قيم الإستقلال والسيادة الوطنية .. وتحقيق العدالة الإجتماعية .. وإذ نُحيى فى كل عام هذه المناسبة الوطنية .. فإننا نثمن الدور الوطنى لمجلس الشيوخ فى دعم الحياة النيابية .. وتعزيز أسس الدولة العصرية .. لتحقيق مرتجيات الشعب المصرى العظيم.

وأرسل "وزير الداخلية" برقية تهنئة للدكتور/مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســـبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو المجيدة .. أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة الخالدة .. التى تُجسد على مر التاريخ بؤرة إشعاع وشعلة نور لا تنطفئ .. نسترجعها كمصدر لقيم العطاء والفداء.. تلك الذكرى التى يعتز بها المصريون .. وهم اليوم يواصلون فى منظومة العطاء الوطنى .. الجهد والعطاء نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة.. للوفاء بمتطلبات الحاضر وتمهيد السبيل لمستقبل مُشرق للبلاد.

وبعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة للفريق أول/عبــدالمجيـــد صقــــر - القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء بها:- يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو المجيدة .. أن أبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط .. وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. بخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .

ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة الوطنية .. التى تتجدد معها ذكريات أيام مجد خالدات .. وقف فيها الجيش المصرى ومن حوله الشعب العظيم .. لحماية الوطن والدفاع عن هويته ومكتسباته .. فى ملحمة فريدة .. تجلت فيها قيم التضحية والفداء.. لنرجو لمسيرة قواتنا المسلحة الباسلة .. مُواصلة العطاء فى ميادين الشرف والبناء .

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة للفريق/ أحمـد فتحى خليفــــــة- رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. جاء بها:-

يسرنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو المجيدة .. أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأخلص التهانى وأصدق الأمانى بدوام التوفيق والسداد .

لقد كانت ثورة يوليو عام 1952 .. نقطة تحول فى مسيرة الوطن .. وشهادة خالدة على إرادة شعب عظيم .. فى بناء دولته المستقلة والحفاظ على هويته المصرية الأصيلة .. بقيادة رجال أوفياء سطروا ولازالوا .. بدمائهم وإخلاصهم ونفاذ بصيرتهم .. ملحمة وطنية خالدة فى العمل والتضحية والعطاء.