وزير العمل: يوجه بضرورة حصر عمال الدليفري لضمان حصولهم على الحماية الاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 يوليو 2025 12:37 مساءً - أكد وزير العمل محمد جبران، على أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لعمال توصيل الطلبات "الدليفري"، من خلال حصر أعدادهم بالشركات العاملة في هذا المجال، تمهيدا لدمجهم تحت مظلة حملة "سلامتك تهمنا"، بما يضمن حصولهم على الحماية الاجتماعية والمهنية الكاملة.

وأوضح "جبران"، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية، أن إطلاق الحملة جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان بيئة عمل آمنة ومُنظمة للفئات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وعلى رأسهم عمال "الدليفري"، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتكامل الجهود مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور.