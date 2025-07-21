وقفة بأعلام فلسطين أمام مقر الاتحاد الأوروبي فى مدريد تندد بمجاعة غزة .. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 يوليو 2025 12:37 مساءً - شهدت العاصمة الإسبانية مدريد مساء أمس، الأحد، وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من الناشطين أمام مقر بعثة المفوضية الأوروبية، تنديداً بالأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وذلك في إطار حملة دولية للتضامن مع سكان القطاع.

وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أن الوقفة، التي شاركت فيها الناشطة الفلسطينية خالدة أبو بكرة، جاءت استجابة لما وصفته بـ"نداء من داخل غزة"، احتجاجاً على ما اعتبرته "مجاعة متعمدة تستهدف أكثر من مليوني شخص".

واتهمت أبو بكرة الاتحاد الأوروبي بالتقاعس عن اتخاذ مواقف فعالة تجاه الأزمة، قائلة إن "الاتحاد أعلن قبل أسبوعين عن السماح بإدخال مساعدات إنسانية، لكن هذا الإعلان لم يُترجم إلى خطوات فعلية، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي في قتل المدنيين المنتظرين للمساعدات الغذائية".



وأضافت: "مرّ 21 شهراً على العدوان، وتم تدمير 80% من مباني القطاع، لا توجد كهرباء أو سيارات إسعاف أو غذاء، وهناك أكثر من 70 حالة وفاة بسبب الجوع"، مطالبة بتحرك عاجل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية لوقف ما وصفته بـ"القتل الجماعي المستمر".



وتأتي هذه التظاهرة ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية في أوروبا، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية فى غزة في ظل تصاعد الغارات ونقص حاد في المواد الأساسية.



ويشهد قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط حصار خانق يمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية بشكل كافٍ. المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر، حذّرت مراراً من "كارثة إنسانية وشيكة" مع تفشي الجوع وتفشي الأمراض ونقص الخدمات الطبية.