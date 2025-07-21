نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 15 طنًا من الدقيق المدعم و825 بطاقة تموين و18 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية التموين في تنفيذ حملات رقابية مكثفة خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والمنتجات المخالفة في إطار جهود المحافظة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب في السلع التموينية المدعمة.

وأكد محافظ الجيزة أن الحملات استهدفت عددًا من الأحياء والمراكز ونجحت في ضبط 15 طنًا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء وذلك بنطاق أحياء إمبابة والمنيرة، ومراكز أوسيم والصف وأطفيح.

وأشار المحافظ إلى أنه تم ضبط عدد 825 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بمركز الصف حث كانت تُستخدم بشكل غير قانوني لصرف كميات من الخبز المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب أموال الدعم.

كما تم ضبط عدد 18 الف و425 عبوة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، تم التلاعب في تواريخ صلاحيتها بهدف إعادة طرحها في الأسواق، وذلك بحي الهرم.

وفي نفس السياق تمكنت الحملات من ضبط طن و250 كجم من أجزاء الدجاج مجهولة المصدر غير صالحة بالإضافة إلى 20 شيكارة من الأسمدة المدعمة غير المصرح بتداولها خارج منظومة الدعم وذلك في نطاق مركزي البدرشين وأطفيح.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات تضر بمصلحة المواطنين أو تمس الأمن الغذائي مشيدًا بجهود مديرية التموين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في التصدي للتجاوزات وملاحقة المخالفين.

من جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة أنه تم تحرير محاضر جنح ضد المخالفين وجارٍ عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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