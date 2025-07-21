نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتوقف في نجامينا للقاء نظيره الاتشادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى الوزير عبد العاطى على التطور الذى تشهده العلاقات المصرية - التشادية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى الدعم الكامل الذي توليه الحكومة المصرية لدعم مشروعات التنمية في تشاد، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، والزراعة، وبناء القدرات.

كما أشار إلى أن مصر تولي أولوية متقدمة لإنجاز مشروع الطريق البري بين مصر وتشاد، لتعزيز التبادل التجاري وتيسير حركة الأفراد والبضائع بين البلدين، وأعرب عن استعداد الشركات المصرية لدعم جهود تشاد في إنشاء السدود وآبار حصاد الأمطار. كما أكد على الاهتمام بدعم تشاد فى تأسيس معهد للدراسات الدبلوماسية لتأهيل الكوادر التشادية، وأعرب عن التطلع لاستكمال الأعمال لتدشين مقر جامعة الإسكندرية في نجامينا في أقرب فرصة.

شهد لقاء وزير الخارجية ونظيره التشادي تبادلًا للرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الساحل والقرن الإفريقي وتداعياتها على استقرار القارة.