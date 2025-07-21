نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تحقق فائضًا تجاريًا مع 83 دولة في الربع الأول من 2025.. والصادرات غير البترولية تسجل قفزة تاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير السابع عشر من سلسلة “الصادرات السلعية غير البترولية”، والذي استعرض أداء الميزان التجاري المصري خلال الفترة من الربع الأول 2024 حتى الربع الأول 2025.

وأوضح التقرير أن العجز التجاري غير البترولي لمصر انخفض إلى 5.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ6.4 مليارات دولار في نفس الفترة من 2024، أي بنسبة تراجع قدرها 12.5%، نتيجة لزيادة الصادرات بمعدل أعلى من الواردات.

قفزة في الصادرات غير البترولية بنسبة 34%

• بلغت قيمة صادرات مصر غير البترولية في الربع الأول من 2025 نحو 13 مليار دولار، مقابل 9.7 مليارات دولار في الربع الأول من 2024، بارتفاع قدره 34%.

• في المقابل، ارتفعت الواردات إلى 18.6 مليار دولار مقابل 16.1 مليار دولار، بنسبة زيادة 15.5%.



“اللؤلؤ والأحجار الكريمة” تتصدر صادرات مصر بقيمة 2.9 مليار دولار

جاءت مجموعة اللؤلؤ الطبيعي والمستزرع والأحجار الكريمة في صدارة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من 2025، بقيمة 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ305.3 ملايين دولار في نفس الفترة من 2024، أي بزيادة ضخمة تعكس الطلب المرتفع على هذه السلع.

تلتها مجموعة الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل بقيمة 859.8 مليون دولار، رغم انخفاضها الطفيف عن العام السابق.

الأسمدة والسفن أبرز القطاعات التي شهدت نموًا كبيرًا

• سجلت صادرات الأسمدة 726.7 مليون دولار، مقابل 546.2 مليون دولار في الربع الأول 2024.

• كما شهد قطاع السفن والقوارب والمنشآت العائمة ارتفاعًا ملحوظًا إلى 178.3 مليون دولار، مقابل 7.6 ملايين دولار فقط العام السابق.

صادرات بعض السلع تتراجع.. أبرزها الزيوت والحديد

من أبرز السلع التي انخفضت صادراتها:

• الزيوت والراتنجات العطرية والعطور: من 201.4 مليون إلى 93.5 مليون دولار

• الحديد والصلب: من 520.8 إلى 428.4 مليون دولار

• منتجات مطاحن ونشاء الحبوب: من 156.1 إلى 103.9 ملايين دولار

فرص تصديرية غير مستغلة: الذهب والبرتقال واليوريا في المقدمة

أشار التقرير إلى وجود فرص تصديرية كبيرة غير مستغلة وفقًا لتقديرات مركز التجارة العالمي لعام 2029، أبرزها:

• الذهب غير المشغول: إمكانية زيادة الصادرات بـ1.9 مليار دولار

• الأسمدة النيتروجينية (اليوريا): 1.8 مليار دولار

• البرتقال: مليار دولار

• الفراولة المجمدة: طاقة تصديرية عالية غير مستغلة

الإمارات تتصدر الدول المستوردة من مصر.. و83 دولة تحققت معها فوائض

• جاءت الإمارات كأكبر مستورد للسلع غير البترولية المصرية بـ2.9 مليار دولار (22.3% من الإجمالي).

• تلتها: تركيا (800.2 مليون)، السعودية (789.8 مليون)، أمريكا (749.5 مليون)، وإيطاليا (675.4 مليون).

وحققت مصر فائضًا تجاريًا مع 83 دولة، أبرزها:

• الإمارات: فائض قدره 2.4 مليار دولار

• سويسرا: فائض 158.5 مليون دولار

• مقارنةً بعجز في الفترة المماثلة من العام الماضي

الصين أكبر مصدر للعجز التجاري.. وأمريكا أبرز سوق تصديري محتمل

• بلغ العجز مع الصين 3.7 مليارات دولار

• ومع روسيا مليار دولار

• الولايات المتحدة تأتي كأكبر سوق محتمل للصادرات المصرية بقيمة 2.6 مليار دولار كفرص غير مستغلة

التبادل التجاري مع أوروبا: ارتفاع الواردات رغم نمو الصادرات

• ارتفعت صادرات مصر غير البترولية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.7%، لتصل إلى 2.8 مليار دولار

• بينما قفزت الواردات إلى 4.7 مليارات دولار، ما رفع العجز إلى 1.9 مليار دولار

• إيطاليا كانت أكبر مستورد من الاتحاد الأوروبي بـ675.4 مليون دولار، وبلجيكا أكبر مصدر بـ976.6 مليون دولار