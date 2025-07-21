نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2025.. قرب اعتماد النتيجة ومؤشرات المجاميع مبشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كنترولات الثانوية العامة 2025 انتهت من أعمال تصحيح وتقدير درجات جميع المواد الدراسية، وتعمل حاليًا على مراجعة ورصد الدرجات وتجميع النتائج النهائية للطلاب، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن النتائج حتى الآن تشير إلى أن المجاميع مرتفعة نسبيًا هذا العام، وتعكس بشكل كبير المستوى الحقيقي للطلاب المجتهدين الذين بذلوا جهدًا طوال العام الدراسي.

إعلان رسمي خلال مؤتمر صحفي قريب

من المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025، للإعلان عن:

• نسبة النجاح العامة لهذا العام

• عدد الطلاب الأوائل وأسماؤهم

• مؤشرات المجاميع في مختلف الشعب (علمي – أدبي)

• موعد فتح باب التنسيق الإلكتروني للجامعات

ومن المنتظر أن يتم خلال المؤتمر طمأنة الطلاب وأولياء الأمور حول مستوى النتائج ومعدلات النجاح.

خطوات الحصول على النتيجة:

1. الدخول إلى الرابط وتسجيل البيانات.

2. إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

3. بعد اعتماد النتيجة رسميًا، سيتم إرسال إشعار فوري بالنتيجة الكاملة متضمنة درجات جميع المواد والمجموع الكلي.

مؤشرات مطمئنة للطلاب وأولياء الأمور

حسب المصادر، فإن نسب النجاح هذا العام تتجاوز مؤشرات العام الماضي في عدد كبير من المواد، كما لوحظ أن النتائج تعكس الجهد الحقيقي للطلاب، في ظل تطبيق نظام التقييم الجديد القائم على الفهم والتحليل.

ويترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان النتيجة النهائية بشغف، تمهيدًا للمرحلة التالية من التنسيق والالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.