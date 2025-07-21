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تدريب عشرات المتطوعين في مجال الصحة المجتمعية والإسعاف الأولي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريب عشرات المتطوعين في مجال الصحة المجتمعية والإسعاف الأولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتعاون مع الصحة العالمية والسفارة اليابانية


نفذ الهلال الأحمر المصري، تدريب في مجال الصحة المجتمعية والإسعاف الأولي الاجتماعي (CBHFA)، لعشرات المتطوعين، خلال الفترة من 29 يونيو حتى 2 يوليو 2025، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والسفارة اليابانية، وذلك في إطار مشروع "تقديم الدعم النفسي والتوعية الصحية للمصابين الفلسطينيين وأسرهم ضمن الاستجابة لأزمة غزة".


يهدف التدريب إلى تعزيز قدرات المتطوعين على تقديم الخدمات بشكل مستدام ودعم المجتمع المضيف، والتوعية بسبل تغير السلوك الصحي وكيفية نشر رسائل التوعية الصحية الفعالة.


يذكر أن، الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال والكبار، بالإضافة إلى خدمات التوعية الصحية في مجالات متعددة، منها: الأمراض المزمنة والمعدية، التغذية السليمة، وغيرها من الموضوعات الصحية الهامة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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