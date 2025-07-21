نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعقد اجتماعًا مع هيئة الأوقاف لبحث آليات تعظيم الاستفادة من الأعيان الوقفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا مع السيد خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور أحمد عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، وعدد من المستشارين القانونيين بالهيئة، وذلك لمتابعة سير العمل، وتقييم الأداء، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من الأعيان الوقفية، في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الوقف وتحقيق مقاصده الشرعية والتنموية، والانطلاق في مسار استثماري يحفظ الوقف ويعمل على تنميته.

وقد ناقش الاجتماع عدة محاور أساسية، من أبرزها ضبط الجوانب الإدارية والقانونية في التعامل مع الأعيان الوقفية، ووضع آليات عملية وشفافة لتعظيم العائد الوقفي، بما يحقق الحوكمة الرشيدة، ويضمن حسن إدارة الموارد، ويحفظ أمانة الوقف لصالح المجتمع. كما شدّد الوزير على التكامل بين أعمال البر والأوقاف تحقيقًا للرسالة السامية للوزارة وهيئاتها في البر بالمجتمع، وصون أمانة الوقف، وتحقيق كل خير ممكن لأبناء الوزارة خصوصًا والوطن عمومًا؛ فضلًا عن متابعة التكليفات السابقة ومعدلات تنفيذها، والربط مع مختلف المناطق تعظيمًا لمخرجات العمل ومضافرةً لجهود الوزارة وهيئاتها.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الأوقاف أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تكريم المخلصين، ومحاسبة المقصرين، بما يرسّخ قيم النزاهة والانضباط، ويُعلي من شأن الوقف كأحد أهم روافد العمل الخيري والتنموي في الدولة المصرية.