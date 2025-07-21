نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزير الأوقاف..الوزارة تقيم حفلًا لتوزيع جانب من جهاز "300 عروس "من كريمات موظفيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت وزارة الأوقاف، مساء اليوم الأحد ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥، احتفالية بساحة مسجد العلي العظيم بالقاهرة، عقب صلاة المغرب لتوزيع جانب من جهاز ٣٠٠ عروس كلهن من كريمات موظفي الوزارة وموظفاتها، وذلك بالتعاون مع أحد رجال البر.

وقد شهد الحفل حضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من قيادات الوزارة والشخصيات العامة، في أجواء مفعمة بالفرح والامتنان من الأسر المستفيدة، التي عبّرت عن شكرها لهذه المبادرة الطيبة.

استُهل الحفل بتلاوة مباركة من فضيلة الشيخ عبد المطلب اللبودي، أعقبها كلمات لكل من الشيخ خالد خضر - رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الرحيم عمار - مساعد الوزير لشئون الحوكمة، والأستاذ محمد صبحي ممثلًا عن موظفي الوزارة، حيث نوّهوا بأهمية هذه المبادرة، وعبّروا عن امتنانهم لجهود معالي الوزير في الجوانب الدعوية والإنسانية على السواء.

وفي كلمته، عبّر وزير الأوقاف عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجسّد قيم التراحم والمؤازرة داخل المؤسسة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لدعم العاملين، وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في محطاتهم الحياتية الكبرى. كما أعلن عن قرب الانتهاء من دراسات دقيقة تمهيدًا لخطوات لاحقة تستهدف تحسين أحوال الأئمة وخطباء المكافأة، وتقريب المغتربين من أماكن خدمتهم، وتوفير الدعم النفسي والمعنوي لمنسوبي الوزارة. وقد اختُتمت الاحتفالية بتكريم رجل البر السيد/ مختار خالد السامولي، بإهدائه درع الوزارة تقديرًا لجهوده.