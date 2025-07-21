نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 واختيار لجنة خاصة لمراجعة أوراق الطلاب المرشحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 في الشعب الثلاث (الأدبية، العلمي علوم، العلمي رياضة)، وذلك بالتزامن مع المراحل النهائية لأعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات داخل الكنترولات الرئيسية على مستوى الجمهورية.

وأكدت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن اختيار أوائل الثانوية العامة يتم وفق آليات دقيقة تضمن النزاهة الكاملة، مشيرة إلى أن الكنترولات انتهت من تحديد قرابة 300 طالب وطالبة في قائمة مبدئية لأوائل الشعب الثلاث، بعد المراجعات الأولية لرصد الدرجات والتجميع الإلكتروني.

ومن المقرر أن يتم اختيار العدد النهائي للأوائل بعد مراجعة أدق لأوراق إجاباتهم.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة خاصة على مستوى الإدارة المركزية للامتحانات، تضم قيادات من الوزارة وخبراء فنيين، لتتولى فحص أوراق إجابات الطلاب المرشحين لقائمة الأوائل، والتأكد من صحة حصول كل طالب على درجاته كاملة دون أي أخطاء في التصحيح أو الرصد، مع مراجعة مطابقة نموذج الإجابة وتوزيع الدرجات.

وتستهدف هذه اللجنة ضمان استحقاق كل طالب لمكانه في القائمة النهائية للأوائل، قبل إعلان النتيجة رسميًا.

وأوضحت المصادر أن هذه المراجعة تتم بشكل يدوي وإلكتروني في آنٍ واحد، مع الالتزام بسرية تامة داخل الكنترولات، لضمان عدم تسريب أي أسماء أو نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الفحص والتدقيق الخاصة بأوراق أوائل الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لاعتمادها بشكل نهائي، على أن يتم إخطار الأوائل هاتفيًا قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة بأيام قليلة، وفقًا للتقاليد المتبعة سنويًا داخل الوزارة.



جدير بالذكر، إنه انتهى طلاب الثانوية العامة رسميًا من أداء امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2025، وذلك بعد ماراثون امتد لعدة أسابيع، وسط إجراءات تأمينية مشددة داخل لجان الامتحان بمختلف المحافظات.

وشهدت الامتحانات هذا العام تطبيق نظام البابل شيت، مع الأسئلة المقالية، ضمن نظام التقييم الجديد الذي يستهدف قياس الفهم والاستيعاب بدلًا من الحفظ التقليدي.

وتعمل الوزارة حاليًا على إنهاء مراحل التصحيح ورصد الدرجات استعدادًا لإعلان النتيجة في موعدها المحدد.

