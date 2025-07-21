نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء أعمال رصد وتجميع درجات الثانوية العامة استعدادًا لإعلان النتيجة رسميًا خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا أعمال رصد وتجميع درجات طلاب الثانوية العامة 2025 داخل الكنترولات الرئيسية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد الانتهاء الكامل من مراحل التصحيح في مختلف المواد الدراسية، سواء الأساسية أو غير المضافة للمجموع، في إطار الاستعدادات النهائية لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الكنترولات بدأت بالفعل مرحلة المراجعة الدقيقة للدرجات التي حصل عليها كل طالب، حيث يتم تجميع الدرجات إلكترونيًا داخل منظومة مركزية مؤمنة بشكل كامل، مع تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية لضمان عدم وجود أي أخطاء في الرصد، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تستغرق عدة أيام، مع إجراء مراجعات متكررة قبل اعتماد النتائج بشكل نهائي.

وأوضحت المصادر أن رصد وتجميع الدرجات يتم بالتوازي مع إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة في الشعب الثلاث (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي)، حيث يتم اختيار الطلاب الحاصلين على أعلى المجاميع، مع تشكيل لجنة خاصة لفحص أوراقهم يدويًا والتأكد من صحة حصولهم على الدرجات الكاملة، قبل اعتماد القائمة النهائية للأوائل وإعلان النتيجة لباقي الطلاب.

وشددت الوزارة على سرية أعمال الرصد والتجميع داخل الكنترولات، حيث تُجرى العمليات داخل غرف مؤمنة بالكامل، ويُمنع دخول أي شخص ليس له صفة رسمية في منظومة الامتحانات، مع الاعتماد على قواعد بيانات مشفرة لضمان حماية بيانات الطلاب وسرية الدرجات.

ومن المنتظر أن تنتهي أعمال رصد وتجميع الدرجات خلال فترة وجيزة، على أن يتم رفع النتائج لاعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، ثم إعلانها للطلاب إلكترونيًا عبر المواقع الرسمية المعتمدة