التعليم تبدأ تطبيق درجات الرأفة في الثانوية العامة 2025 لإنقاذ الراسبين من إعادة السنة

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أحمد جودة - القاهرة - تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا إضافة درجات الرأفة في الثانوية العامة 2025، للطلاب المستحقين، في إطار المراحل النهائية التي تسبق إعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة. وتُعتبر درجات الرأفة واحدة من الإجراءات التي تراعي مصلحة الطالب وتوفر له فرصة لتجاوز الرسوب في حالة تعثره في مادة أو أكثر، وفقًا لضوابط صارمة تحددها الوزارة سنويًا.

رجات الرأفة في الثانوية العامة 2025، ليست قيمة ثابتة كما يعتقد البعض، بل تختلف من مادة لأخرى حسب طبيعة المادة ونسبة النجاح بها، حيث يمكن أن تصل إلى 5% أو 10% من الدرجة الكلية لكل مادة، وذلك حسب الضوابط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

ويتم تطبيق درجات الرأفة لإنقاذ الطالب من الرسوب في حالة كان على حافة النجاح، سواء بتحويله من طالب راسب إلى ناجح مباشرة، أو من راسب في أكثر من مادتين إلى طالب يخوض امتحانات الدور الثاني في مادتين فقط بدلًا من إعادة السنة كاملة.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن عملية تحديد الطلاب المستحقين لدرجات الرأفة تخضع لمراجعة دقيقة داخل الكنترولات، حيث تقوم لجان مختصة بفحص نتائج الطلاب الذين اقتربوا من درجة النجاح في المواد المختلفة، ويتم منحهم الدرجات الإضافية المقررة بشرط أن تساهم تلك الدرجات في تحويل وضع الطالب من راسب إلى ناجح، أو على الأقل تمكينه من دخول امتحانات الدور الثاني.

ومن الحالات التي تراعيها ضوابط درجات الرأفة في الثانوية العامة 2025، الطالب الراسب في ثلاث مواد، ففي هذه الحالة يتم منحه درجات رأفة في المادة التي يقترب فيها من درجة النجاح، ليتم اعتباره راسبًا في مادتين فقط، ويدخل امتحانات الدور الثاني بدلًا من إعادة السنة كاملة.

تتم إضافة درجات الرأفة يدويًا وإلكترونيًا معًا داخل الكنترولات، وتخضع هذه العملية لمراجعات صارمة لضمان الدقة وعدم منح الدرجات إلا لمستحقيها، حيث يتم رفع الكشوف النهائية للطلاب الحاصلين على الرأفة لاعتمادها ضمن النتيجة النهائية، في إطار الشفافية التي تحرص عليها وزارة التربية والتعليم.

