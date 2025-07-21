الطقس اليوم.. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 يوليو 2025 10:36 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 21 يوليو، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الانحاء نهارًا، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناه ووسط سيناء.