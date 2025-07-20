نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقالة وزيرة البيئة وتكليفها بمنصب أممي رفيع (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم الأحد 20 يوليو 2025، قبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد من منصبها كوزيرة للبيئة، بعد مسيرة امتدت منذ عام 2018، قدمت خلالها العديد من الإسهامات في ملفات المناخ والحوكمة البيئية.

وفي بيان لاحق، قدم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التهنئة للوزيرة السابقة بمناسبة تعيينها أمينًا تنفيذيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مشيدًا بإسهاماتها الوطنية والدولية في مواجهة التحديات البيئية.

وجاء هذا القرار ليؤكد على ثقة المنظمات الدولية في الخبرات المصرية، خاصة في مجالات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة وتغير المناخ.

ويعكس تعيين الدكتورة فؤاد في هذا المنصب الرفيع اعترافًا بخبراتها الممتدة لأكثر من ربع قرن في الدبلوماسية البيئية والعمل المؤسسي الدولي، وهو ما يفتح بابًا جديدًا لمصر لتعزيز تأثيرها في السياسات البيئية العالمية.

مدبولي يشكر فؤاد ويؤكد: "منصبها الأممي الجديد تتويج لمسيرتها البيئية"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد في هذا المنصب الأممي الرفيع هو اعتراف دولي بقدرتها على تحمل المسؤوليات الكبرى في مجال البيئة والمناخ. وأضاف أن هذه الخطوة تتويج لمسيرتها الحافلة بالنجاحات، متمنيًا لها التوفيق في مهامها الجديدة، وموجهًا الشكر لها على جهودها المخلصة في خدمة البيئة المصرية.

تكليف وزيرة التنمية المحلية بمهام وزارة البيئة مؤقتًا

في الوقت ذاته، أوضح مجلس الوزراء في بيانه أن وزيرة التنمية المحلية ستتولى مهام وزارة البيئة بشكل مؤقت لحين تعيين وزير جديد، دون أن يتطرق البيان إلى أسباب الاستقالة التي كانت معلنة مسبقًا.

من هي الدكتورة ياسمين فؤاد؟

تعد الدكتورة ياسمين فؤاد من أبرز الشخصيات البيئية في مصر والعالم العربي، حيث تمتلك خبرة تتجاوز 25 عامًا في مجالات الحوكمة البيئية والمناخ والدبلوماسية البيئية الدولية.

وقد لعبت دورًا محوريًا في تصميم وتنفيذ إصلاحات مؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب مشاركتها في مؤتمرات المناخ العالمية بصفتها الرسمية ممثلة لمصر.