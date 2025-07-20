نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد استقالتها.. رحلة وزيرة البيئة من القاهرة إلى منصب أممي بارز لمكافحة التصحر (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلة وزيرة البيئة من القاهرة إلى منصب أممي بارز لمكافحة التصحر (بروفايل)

شهدت الحكومة في يوليو 2025 محطة مفصلية برحيل واحدة من أبرز شخصياتها البيئية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التي تقدمت باستقالتها بعد مسيرة امتدت لسبع سنوات من العمل المتواصل والإنجازات المتعددة على المستويين الوطني والدولي. لم يكن خبر الاستقالة مجرد تعديل وزاري عادي، بل كان تتويجًا لمسيرة حافلة بالريادة البيئية والدبلوماسية الخضراء، توجت باختيارها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتكون بذلك أول مصرية وعربية تتقلد هذا المنصب العالمي.

وتميزت ياسمين فؤاد بقدرتها على الدمج بين العمل الأكاديمي والحوكمة البيئية، فاستطاعت أن تحول ملفات البيئة المعقدة إلى أولويات وطنية عبر مبادرات مثل «اتحضر للأخضر» ومفاوضات تغير المناخ ومشروعات التكيف وقضايا التمويل المناخي.

واليوم، تبدأ فصلًا جديدًا من التأثير العالمي في معركتها ضد التصحر ضمن منظومة الأمم المتحدة.

المسيرة المهنية في الحكومة

وزيرة للبيئة (2018 - 2025):

تولت ياسمين فؤاد وزارة البيئة لمدة 7 سنوات، لتصبح الوزيرة الأطول خدمة في هذا المنصب. تميزت قيادتها بإطلاق مبادرات بيئية كبرى مثل «اتحضر للأخضر» (2020 - 2023)، وبتفعيل سياسات مستدامة لتحسين جودة الهواء والمياه وإدارة النفايات.

تولت ياسمين فؤاد وزارة البيئة لمدة 7 سنوات، لتصبح الوزيرة الأطول خدمة في هذا المنصب. تميزت قيادتها بإطلاق مبادرات بيئية كبرى مثل «اتحضر للأخضر» (2020 - 2023)، وبتفعيل سياسات مستدامة لتحسين جودة الهواء والمياه وإدارة النفايات. مساعد وزير البيئة (2014 - 2018):

أسست خلالها إطارًا مؤسسيًا متكاملًا للحوكمة البيئية، وشكلت فرقًا متخصصة لدعم استراتيجيات مصر في مجال البيئة وتغير المناخ.

الخبرات الدولية ومساهماتها العالمية

الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية:

عملت ياسمين فؤاد في مؤسسات مثل منظمة حوض النيل، وأسهمت في تقارير علمية دولية منها تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2017.

عملت ياسمين فؤاد في مؤسسات مثل منظمة حوض النيل، وأسهمت في تقارير علمية دولية منها تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2017. رئاسة مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي (COP14):

قادت المؤتمر في شرم الشيخ عام 2018 وأسهمت في بناء الإطار العالمي لما بعد 2020.

قادت المؤتمر في شرم الشيخ عام 2018 وأسهمت في بناء الإطار العالمي لما بعد 2020. المبادرة المصرية لتكامل اتفاقيات ريو:

أطلقت مبادرة غير مسبوقة لدمج ملفات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر في خطة تمويل موحدة وفعالة.

أطلقت مبادرة غير مسبوقة لدمج ملفات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر في خطة تمويل موحدة وفعالة. مفاوضات تمويل المناخ (COP24):

قادت ملف التمويل في مؤتمر كاتوفيتسي ببولندا عام 2018، وكانت من أبرز الأصوات المطالبة بعدالة المناخ.

قادت ملف التمويل في مؤتمر كاتوفيتسي ببولندا عام 2018، وكانت من أبرز الأصوات المطالبة بعدالة المناخ. إطلاق صندوق الخسائر والأضرار (COP27):

لعبت دورًا أساسيًا في تأسيس الصندوق الذي يدعم الدول المتضررة من التغيرات المناخية.

لعبت دورًا أساسيًا في تأسيس الصندوق الذي يدعم الدول المتضررة من التغيرات المناخية. القيادة الإقليمية الأفريقية:

دعمت مبادرات أفريقية في مجالات التكيف والطاقة المتجددة، وكانت صوتًا قويًا لقضايا الجنوب العالمي.

مؤهلات أكاديمية متميزة

حصلت الدكتورة ياسمين فؤاد على دكتوراه في الدراسات الأورومتوسطية من جامعة القاهرة وماجستير في العلوم البيئية من جامعة عين شمس وهي باحثة زائرة في معهد الأرض بجامعة كولومبيا، حيث ساهمت في تصميم مركز التكيف مع تغير المناخ في مصر.

التكريم والانتقال لمنصب دولي

بتاريخ 20 يوليو 2025، وافق رئيس الوزراء على استقالة ياسمين فؤاد بعد إعلان توليها منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتبدأ مهامها الجديدة في أغسطس 2025.

وأقيمت لها احتفالية تكريم في وزارة البيئة بحضور العاملين والقيادات البيئية، تقديرًا لإسهاماتها المتميزة وهنأها الدكتور مصطفى مدبولي بهذا التعيين الجديد، مؤكدًا على فخر الحكومة المصرية بإنجازاتها.

بصمة بيئية لا تنسى

اختيرت فواد ضمن قائمة فوربس لأكثر 10 قادة حكوميين تأثيرًا في الشرق الأوسط عام 2024 وتركت أثرًا واضحًا في مجال الاستدامة والوعي البيئي حيث مهدت الطريق لتكامل الجهود البيئية الوطنية مع الأجندات الدولية بشكل فعال.



