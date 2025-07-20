نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: معهد بحوث البترول يواصل دوره الريادي في دعم الصناعة الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المعاهد والمراكز البحثية في دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الشراكة بين مؤسسات البحث العلمي وقطاعات الصناعة المختلفة، وعلى رأسها قطاع البترول، بما يُسهم في تعظيم المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك في ضوء أهداف إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

في هذا الإطار، نظَّم معهد بحوث البترول المصري، أمس، ورشة عمل تحت عنوان:

"الدور الريادي لمعهد بحوث البترول في تقليل الفاتورة الاستيرادية وخدمة قطاع البترول والصناعة"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على جهود المعهد في خدمة قطاع البترول والصناعة، وتعزيز الشراكات مع شركات البترول والجهات الصناعية المختلفة.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، عن سعادته بما حققه معهد بحوث البترول من إنجازات نوعية وشراكات ناجحة مع شركات البترول وقطاع الصناعة والجامعات والمراكز البحثية، مشيدًا بدوره في تلبية الاحتياجات الوطنية من خلال البحث العلمي التطبيقي والمخرجات القابلة للتنفيذ.

من جانبه، وجّه الدكتور محمود رمزي، القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول المصري، الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعمه المتواصل للبحث العلمي، مثمنًا جهود الوزارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن إستراتيجية التعليم العالي.

وأشار رمزي إلى أهمية تعظيم دور المكون المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية، مؤكدًا التزام المعهد بتقديم الدعم الفني والاستشارات والكيماويات المتخصصة اللازمة لشركات البترول، عبر مراكزه ووحداته الخدمية. كما استعرض نماذج من التعاون مع عدد من الشركات، منها: خالدة، وبتروبل، والحمرا أويل.

وقد شارك في الورشة عدد من قيادات منظومة البحث العلمي، من بينهم الدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية ورئيس قطاع البحث العلمي، والدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة منى محمود عبد اللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والدكتور إسلام حمزة أبو المجد القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والدكتور إبراهيم محمد غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، والدكتور محمد جمال القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، والدكتور طه توفيق طه القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام والمراكز وأعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث البترول.