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حماة الوطن يوجه التحية لوزارة الداخلية بعد إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية

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حماة الوطن يوجه التحية لوزارة الداخلية بعد إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 يوليو 2025 06:32 مساءً - وجه حزب حماة الوطن، بالتحية لأبطال الداخلية، بعد نجاحهم في كشف مخطط خلية حسم الإرهابية، التي كانت تستعد لتنفيذ أعمال عنف وفوضى في البلاد.

 

وأشاد الحزب بالضربة الاستباقية التي نجحت في إحباط العمل الإرهابي، وهو ما يؤكد على يقظة رجال الشرطة المصرية، وقدرتهم في تأمين الجبهة الداخلية للبلاد.

 

وأشار حماة الوطن، إلى أن مخططات هذه الخلية، تؤكد أن أعداء الوطن ما زالوا يخططون لضرب الاستقرارفي البلاد، عبر تنفيذ بعض الأعمال الإرهابية، التي تستهدف تعطيل مسيرة التنمية في مصر.

 

كما توجه حزب حماة الوطن، بخالص التعازي لشهداء الواجب في هذه العملية، داعيا المولى عز وجل أن يقبلهم من الشهداء.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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