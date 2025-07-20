رئيس حزب العدل: التصدي للجماعات الإرهابية ضرورة ملحة لحماية المواطنين والدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 يوليو 2025 06:32 مساءً - شدد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على أن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب دعم مؤسسات الدولة وتعاون جميع القوى الوطنية، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة العناصر التخريبية المنتمية لتنظيم «حسم» الإرهابى.

وأكد إمام أن التصدي للجماعات المتطرفة يمثل ضرورة ملحة لحماية المواطنين والدولة، موجّهًا رسالة لكل من يتصور أنه قادر على تعطيل الدولة المصرية أو تقويضها أو العبث بأمنها وبمقدرات شعبها، قائلاً: “فهو يطارد سرابًا ولن يجني سوى الخيبة”.

وأضاف أن مكافحة الإرهاب وبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة مساران متلازمان، فالأمن هو البداية نحو بناء دولة قوية تقوم على العدل والمشاركة واحترام كرامة الإنسان.