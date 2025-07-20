نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من وزارة الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوعية أبناء الوطن بمقومات الدولة المصرية بكافة المجالات، وإيمانًا من القيادة العامة للقوات المسلحة بأهمية إطلاع الشباب المصرى على قدرات وإمكانيات القوات المسلحة نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارة لوفد من وزارة الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات المصرية إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وممثلى وزارة الشباب والرياضة.

وألقى اللواء أ ح هشام حسنى حسن قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا على أهمية امتلاك شباب مصر للوعى الصحيح بحجم التحديات الراهنة وكيفية مجابهتها على نحو يعلى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وإستمع الوفد إلى شرح تفصيلى عن المجمع وما يحتويه من قدرات تصنيعية متطورة، أعقبة زيارة لعدد من المصانع ومراكز التصميم الآلى داخل المجمع والتى تعمل وفقًا لأحدث النظم التصنيعية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة فى عالم التصنيع، وكذلك الإطلاع على أحدث المركبات المدرعة والمعدات التى يتم تصنيعها بعقول وسواعد وطنية.

وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن أهمية تلك الزيارة ودورها فى تشكيل وعيهم بالأسس الصحيحة التى تمكنهم من نقل صورة واقعية لما شاهدوه من قدرات متطورة للقوات المسلحة فى مجال التصنيع العسكرى بالشكل الذى يبعث فى نفوسهم العزة والفخر لما يقوم به رجال القوات المسلحة من جهود للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.