نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة تطورات التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وفي مقدمتهم:

• الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

• الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

• المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

• مشاركة الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس





مدبولي: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع أمريكا

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع آفاق التعاون مع الجانب الأمريكي في مختلف القطاعات الاقتصادية.



وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على استعداد الحكومة لتذليل جميع العقبات أمام الشركات الأمريكية، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة يمكن البناء عليها في الفترة المقبلة، خاصة في ظل المزايا الاستثمارية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب.

عرض شامل للجهود الوزارية لدعم التعاون المصري الأمريكي

■ وزارة الخارجية:

استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي جهود وزارة الخارجية في دعم العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل أيضًا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، مؤكدًا دور الوزارة في تعزيز التعاون الدولي.





■ وزارة الصناعة والنقل:

من جهته، أشار الفريق كامل الوزير إلى عدد من المشروعات الاستثمارية المطروحة على الشركات الأمريكية، خصوصًا في قطاعات الموانئ والنقل البحري والمناطق الصناعية، لافتًا إلى استمرار المشاورات مع المستثمرين الأمريكيين.

■ وزارة التخطيط والتعاون الدولي:

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح برنامج التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي، موضحة الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وأكدت أن الوزارة تعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية بين الجانبين عبر برامج تنموية تخدم الأولويات المصرية.





■ وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

في السياق ذاته، عرض الوزير حسن الخطيب جهود الوزارة لدعم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري، من خلال تهيئة المناخ الاستثماري وترويج الفرص المتاحة.





رئيس الوزراء يوجه بتجهيز حزمة من الفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية

في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لإعداد قائمة متكاملة من الفرص الاستثمارية الجاذبة، تمهيدًا لعرضها على الشركات الأمريكية الكبرى، في إطار خطة الحكومة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.