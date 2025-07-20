الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لـ "مجلة الأهلي" ومسئول صفحة "محمد الجبالي" عبر يوتيوب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 يوليو 2025 03:34 مساءً - قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لـ "مجلة الأهلي"، بشأن عنوان المقال المنشور بالعدد رقم 2845 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2025، وما يحمله من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، ومخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شئونها فيما يخص كاتب المقال، حامد عز الدين، عضو النقابة.

كما قررت اللجنة، استدعاء المسؤول عن إدارة صفحة محمد الجبالي عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته الحلقة المذاعة بتاريخ 6 يوليو الجاري من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، ومخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شئونها فيما يخص صانع المحتوى محمد الجبالي، عضو النقابة.

جاء ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.