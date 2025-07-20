قيادي بحماة الوطن: نجاح الداخلية في إحباط مخطط لحركة «حسم» الإرهابية يعكس يقظة رجال الأمن وتضحياتهم فى حماية الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 يوليو 2025 03:34 مساءً - أشاد الدكتور هاني حليم ، القيادي بحزب حماة الوطن ، بإحباط وزارة الداخلية، مخططات لعمليات إرهابية، بعد أن وردت معلومات لها تتضمن اضطلاع حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بتركيا بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها بمصر وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، مشددا على كل الدعم الكامل لإجراءات وزارة الداخلية في مواجهة عناصر الإرهاب الإخوانية.

وأوضح حليم ، في بيان له اليوم ، أن كشف هذه المخططات الإرهابية في مهدها يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وكفاءتها العالية في حماية أمن مصر القومي، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الأمن في رصد وتتبع هذه العناصر المتطرفة، ونؤكد على دعمنا الكامل للإجراءات الحاسمة التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو تهديد مقدراته.

وأعرب القيادي بحزب حماة الوطن، عن تقديره الكامل للجهود الناجحة التي تبذلها وزارة الداخلية في ضبط وإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية، موضحا أن معركة الوطن ضد الإرهاب مستمرة ولن تتوقف حتى يتم اجتثاث جذوره بشكل كامل.

وأكد حليم، أن حركة حسم الإرهابية هي إحدى الأذرع الإرهابية الخطيرة لجماعة الإخوان، وأن الضربات الاستباقية التي تنفذها وزارة الداخلية تحمي الأرواح البريئة وتجهض أي محاولات خبيثة لزعزعة أمن البلاد، مشدداً على أن الشعب المصري لن يسمح أبدًا بعودة الإرهاب أو الفوضى تحت أي مسمى.

وشدد حليم، على أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف الوطني والوقوف خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة ومؤسساته الوطنية في معركة الوعي والتصدي للفكر المتطرف، مشيدًا بيقظة رجال الأمن وتضحياتهم المتواصلة في سبيل حماية الوطن.

واختتم هاني حليم ، بيانه بالتأكيد على أن مصر ماضية في طريق البناء والاستقرار، وأن كل محاولات قوى الظلام مصيرها الفشل أمام وعي الشعب وإرادة الدولة، داعيا كافة وسائل الإعلام الوطنية إلى التوعية بخطورة هذه الجماعات التي تتخفى خلف شعارات كاذبة.