نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة.. وبدء تحديد أسماء الأوائل بالشعب الثلاثه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر كنترولات الثانوية العامة الرئيسية الأربعة على مستوى الجمهورية، في المرحلة الأخيرة من أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، حيث انتهت رسميًا أعمال التصحيح لكافة المواد الدراسية، سواء المواد الأساسية أو المواد غير المضافة للمجموع، داخل جميع لجان التقدير الرئيسية بالمحافظات.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة أن الكنترولات الرئيسية، تبدأ في تحديد القوائم الأولية لأسماء أوائل الجمهورية، والتي تضم نحو 300 طالب وطالبة في الشعب الثلاث: الشعبة الأدبية، وشعبة علمي علوم، وشعبة علمي رياضة.

ويتم في الوقت الراهن تشكيل لجنة فنية خاصة، لمراجعة أوراق إجابات الطلاب المرشحين لقوائم الأوائل بشكل دقيق، بهدف التأكد الكامل من صحة التصحيح ورصد الدرجات، وضمان استحقاق كل طالب لمكانه ضمن قائمة الشرف على مستوى الجمهورية، دون أي مجاملة أو تهاون.

وفي السياق ذاته، ستبدأ الكنترولات في تطبيق درجات الرأفة للطلاب المستحقين، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، حيث يتم منحها فقط للطلاب الذين يمكن أن تسهم درجات الرأفة في نجاحهم أو تحسين وضعهم من دور ثان إلى نجاح في الدور الأول، أو رفع المجموع الكلي دون الإخلال بالقواعد الرسمية المعتمدة من الوزارة.

وتزامنًا مع هذه الإجراءات، انطلقت أعمال جمع وتجميع ورصد درجات الطلاب بشكل إلكتروني داخل الكنترولات الرئيسية، تمهيدًا لإعداد النتيجة النهائية.

وأوضحت المصادر أن هذه المرحلة تشهد تدقيقًا شاملًا لكافة الدرجات، بما يضمن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 في صورتها النهائية دون أخطاء، مع الحفاظ على سرية وأمان النتائج حتى موعد اعتمادها وإعلانها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة.

وأكدت المصادر أن أعمال تحديد أوائل الجمهورية وإعداد النتيجة دخلت مراحلها الأخيرة، وسط حالة من السرية والانضباط داخل الكنترولات، لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب دون استثناء.