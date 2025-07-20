نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور "المشاط وسويلم".. وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة التعاون والتنمية الألمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، ريم العابلي رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

ويأتي اللقاء لعقد جلسة موسعة تجرى بمشاركة وفدي البلدين لبحث آليات التعاون والمشروعات التنموية التي تهم الجانبين وتحقيق أعلى استفادة من الخبرات الألمانية في المجالات ذات الصلة، والعمل على المضي قدمًا في التنفيذ.

ويعقب جلسة المباحثات، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور الوزراء الثلاث الدكتور بدر عبد العاطي - وزير الخارجية والهجرة، الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التخطيط، والدكتور هاني سويلم – وزير الموارد المائية والري، بالإضافة إلى الوزيرة الألمانية.