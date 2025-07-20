السيسي: نهر النيل قضية أمن قومي.. ويشيد بمساعي ترامب لوقف إطلاق النار في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 20 يوليو 2025، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفيرة الأمريكية في القاهرة، هيرو مصطفى.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة، خاصة في المجالات العسكرية والأمنية، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.



تحيات من ترامب وإشادة مصرية بجهوده لوقف إطلاق النار

خلال اللقاء، نقل الفريق كوريلا تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس السيسي، وهو ما ثمّنه الرئيس، مشيدًا بعمق الشراكة بين القاهرة وواشنطن.

كما أشاد الرئيس السيسي بمساعي ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية الجهود الدولية الداعمة للتوصل إلى تهدئة شاملة، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، وتبادل المحتجزين، بما يسهم في إعادة الاستقرار للمنطقة.

ملف نهر النيل على طاولة المباحثات.. والسيسي يؤكد: أمن قومي لمصر

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الملف المائي، حيث شدد الرئيس السيسي على الأهمية القصوى لقضية نهر النيل، باعتبارها قضية أمن قومي لا يمكن التهاون فيها، بما يعكس ثوابت الموقف المصري تجاه ملف المياه.

توافق بشأن قضايا سوريا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في عدد من الدول العربية والأفريقية، لا سيما سوريا، ليبيا، السودان، والقرن الأفريقي.

وأكد الجانبان أهمية التهدئة، ودعم الحلول السياسية المستدامة، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويقلل من بؤر التوتر والصراع.